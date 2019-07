© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo il Cosenza. Sull'attaccante Karamoko Cissè, tornato all'Hellas Verona dopo il prestito al Carpi, si starebbe muovendo anche un altro club. Si tratta, come rivela Hellaslive.it, dell'ambizioso Bari in Serie C. Il guineano, che ha ancora due anni di contratto con gli scaligeri, partirà in prestito.