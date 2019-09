© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si mette male per il Verona: dopo appena venti minuti, l'arbitro Manganiello espelle infatti Mariusz Stepinski. Il centravanti polacco dell'Hellas, che già nei primissimi minuti aveva alzato troppo la gamba in un contrasto con Suso, rischiando di colpire l'avversario, ha ripetuto lo stesso gesto su Musacchio. Tacchetti praticamente in faccia al difensore argentino: inizialmente il direttore di gara aveva estratto il giallo. Richiamato al VAR, Manganiello ha rivisto l'azione al monitor in campo e ha optato per una sanzione più grave, sventolando il cartellino rosso nei confronti del numero 9 scaligero. La squadra di Juric parte male: il tecnico croato aveva chiesto aggressività. Magari ne avrebbe gradita un po' meno.