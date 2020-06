Hellas, con il Cagliari il primo banco di prova per l'Europa. Senza Eysseric

Il countdown è ormai agli sgoccioli: poco più di quarantotto ore, e il digiuno da campionato per l'Hellas Verona sarà interrotto. La sfida con il Cagliari avrà una duplice valenza: una più ineffabile, simbolica, perché ripartire col piede giusto aiuterebbe non poco a riannodare il filo di quell'entusiasmo che tanto aveva fatto le fortune degli scaligeri fino allo stop; un'altra decisamente più utilitaristica, perché classifica alla mano con i sardi sarà già un primo esame per l'Europa.

Del resto, non è poi così azzardato scomodare il termine "bivio" per prefigurare l'incontro. Un successo varrebbe non soltanto il sorpasso sul Milan al settimo posto, ma consentirebbe di scavare un solco notevole tra la squadra di Juric e i rossoblù, oggi distanti tre lunghezze. Viceversa, un k.o. rimescolerebbe ulteriormente le carte, rigettando nel gruppone il Cagliari, che prima dell'interruzione pareva destinato a defilarsi dal vivo della lotta europea. La prima missione post-lockdown, dunque, sarà tagliare fuori una concorrente: se non in maniera definitiva, quantomeno fragorosa.

Sono molti gli aspetti meritevoli d'interesse e curiosità. Ad esempio, l'effetto di un Bentegodi deserto, svuotato del suo potere alchimistico - di rado decisivo come quest'anno -, è ancora tutto da verificare. Poi ci sono le scelte di Juric: il tecnico di Spalato ripartirà dalle sue certezze? O il mini-ritiro ha suggerito qualche accorgimento a livello tattico e di uomini? Molti elementi lasciano presagire alla prima ipotesi, ma un simile azzeramento potrebbe avere il potere di scalfire anche i precetti più sedimentati.

Congetture a parte, non resta che attendere. L'unica certezza è l'assenza di Valentin Eysseric: nella giornata di lunedì il francese si è sottoposto ad accertamenti, che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. I tempi di recupero sono quantificabili in circa due settimane, anche se l'ex Nizza verrà costantemente monitorato, per verificarne i progressi.