Hellas, con la SPAL per abbattere il primo muro. Badu in lista già oggi?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si lavora senza sosta a Peschiera del Garda. Anche nel giorno di Capodanno, perché la sfida di domenica contro la SPAL potrebbe segnare un passaggio fondamentale nella volata salvezza degli scaligeri. Le ragioni sono molteplici: un ritorno al successo consentirebbe di incrementare il divario dai bassifondi della classifica, peraltro con una gara in meno all'attivo rispetto alle dirette concorrenti, e abbatterebbe l'ideale muro dei venti punti da raccogliere nel girone d'andata, per considerarsi in linea con il passo da tenere per il raggiungimento dell'obiettivo finale. Potenzialmente la squadra di Juric potrebbe presentarsi al giro di boa con un bottino di ventotto punti: molto difficile ipotizzare un trittico di vittorie da qui alla diciannovesima giornata, specie se si considera che in ballo c'è anche il match da recuperare con la Lazio, ma questa proiezione certifica l'ottimo trend tenuto dai gialloblù in questi primi mesi di Serie A. Dopo la SPAL sarà la volta del Genoa al Bentegodi: due scontri diretti in piena regola, contro penultima e ultima della classe, per iniziare l'anno nuovo nel migliore dei modi e aggiungere due ulteriori tasselli alle ambizioni sempre più vivide di salvezza.

A Ferrara mancherà di certo Sofyan Amrabat, che dovrà scontare un turno di stop dopo aver rimediato contro il Torino il quinto cartellino giallo della sua stagione. Toccherà a Pessina fare le sue veci in mediana, accanto a Miguel Veloso. Costretto ai box anche Alan Empereur, che poco prima di Natale ha rimediato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra: l'entità è piuttosto lieve, ma occorrerà del tempo per tornare a regime. Detto che per Badu si tratta soltanto di recuperare il ritmo partita, non è da escludere che il ghanese possa disputare uno spezzone già domenica. Molto dipenderà dalle valutazioni che verranno fatte nei prossimi giorni. Intanto oggi apre il mercato, e di conseguenza la possibilità di mettere mano alla lista per la Serie A: con ogni probabilità già in giornata l'ex Udinese - escluso dal novero dei ventuno in estate - verrà inserito formalmente.