Hellas, concorrenza alla SPAL per lo svincolato Padoin

© foto di Federico De Luca

Non c'è solo la SPAL su Simone Padoin. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il jolly ex Juventus e Cagliari è un obiettivo di mercato anche dell'Hellas Verona, che cerca uomini di esperienza per tentare di raggiungere l'obiettivo della salvezza. Il calciatore, classe 1984, è attualmente svincolato.