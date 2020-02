© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il Milan per l'Hellas Verona di Ivan Juric si profila all'orizzonte un altro match dall'alto tasso di difficoltà contro la Lazio all'Olimpico. Per il recupero della 17^ giornata di Serie A gli scaligeri dovrebbero cambiare il minimo rispetto alla sfida di San Siro. Mancherà sicuramente Amrabat, espulso contro i rossoneri, mentre Verre dovrebbe essere nuovamente schierato come falso nueve con Borini e Zaccagni a supporto.