Hellas-Cremonese non si disputerà a Villafranca: nel pomeriggio l'ufficialità della nuova sede

vedi letture

L'amichevole tra Hellas Verona e Cremonese, in programma questo sabato alle 17:30, non si disputerà al Campo Sportivo Comunale di Villafranca, com'era inizialmente previsto. A comunicarlo è l'Asd Villafranca Veronese Calcio tramite una nota diffusa sulla propria pagina Facebook: "La società - si legge - comunica che nonostante la buona volontà, l’assunzione di responsabilità e tutti gli sforzi effettuati nel rispetto delle norme COVID, non è possibile effettuare l’amichevole HELLAS VERONA - CREMONESE a porte aperte in quanto il nuovo DPCM rende ancor più restrittive le norme e le conseguenze in caso di inosservanza. Si ringrazia la Questura di Verona per la disponibilità e l’apertura dimostrata. Noi ci abbiamo provato".

Cambio di programma che in ogni caso non pregiudicherà il regolare svolgimento dell'incontro: la nuova sede dovrebbe essere comunicata dal club gialloblù entro le 14.