Hellas, Danzi: "C'è dispiacere, ma dobbiamo onorare la stagione"

Andrea Danzi, baby centrocampista dell'Hellas, ha presentato la gara contro l'Udinese ai microfoni di Sky Sport: "Ci dispiace per come è andata la stagione, ma sono contento per l'esordio, per aver giocato tre partite. Devo ringraziare il mister e la società, c'è una partita da giocare, dobbiamo stare concentrati, c'è anche la gara contro la Juve, dobbiamo onorare questo campionato".