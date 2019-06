Hellas, Di Carmine: "Futuro? Voglio giocare in A con questa maglia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Samuel Di Carmine, attaccante dell'Hellas Verona, ha parlato a Sky Sport il giorno dopo la promozione in Serie A ottenuta superando il Cittadella: "Sono contentissimo perché abbiamo raggiunto il sogno dopo un anno difficilissimo. Mister Aglietti ha avuto un grande merito, se siamo arrivati fino a qua gran parte del merito è anche suo".

Un bilancio personale?

"E' stato un anno strano, ho avuto questi infortuni che hanno condizionato la stagione, ma sono comunque arrivato in forma nel momento clou. Il gol di tacco? Sono andato d'istinto, era l'unico modo per colpire la palla, per fortuna è andata bene. Gol bello e importante, soprattutto perché vale la A".

Dualismo con Pazzini?

"Possiamo giocare insieme, possiamo essere una coppia forte. Il dualismo da parte nostra non c'è mai stato".

Futuro all'Hellas?

"Ho altri due anni di contratto, il mio obiettivo è quello di rimanere qui e fare bene. Mi sono guadagnato la promozione sul campo e adesso voglio giocarla la Serie A".