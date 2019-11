© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Samuel Di Carmine, autore del gol che ha permesso all'Hellas Verona di battere la Fiorentina, ha così parlato a fine gara ai microfoni di DAZN: "Gioia bellissima perché cercavo questo gol da tanto. L'inizio è stato difficile, dedico la rete a mia moglie, ai miei figli e ai compagni che mi sono stati decisivi. Io ho la Fiorentina nel cuore, è la città e la squadra in cui sono cresciuto, ma segnare è stato importante, anche pensando alla corsa per la salvezza. Ancora però siamo lontani e ce la metteremo tutta. Il momento è stato difficile ma mi è servito per capire tante cose".