Hellas, Di Carmine: "Il gol con la Fiorentina una rivincita. Gli infortuni mi hanno frenato"

vedi letture

Prosegue il filone di iniziative promosse dall'Hellas Verona per mantenere un contatto diretto con i propri tifosi, anche in un momento così delicato per il Paese. Samuel Di Carmine, attaccante degli scaligeri, ha risposto tramite una diretta Instagram con l'account ufficiale del club ad alcune domande rivoltegli dai supporter gialloblù. Queste le sue parole:

Come state tu e la tua famiglia?

"Stiamo bene, cerchiamo di stare insieme il più possibile, sperando di riuscire a sconfiggere rapidamente questo virus. L'importante è questo, il resto è secondario".

Quanto ti manca il campo?

"Sicuramente tanto. Tutti i giorni andiamo al campo, è un modo anche di sfogarsi. In questi giorni siamo come leoni chiusi in gabbia, ma adesso è giusto così".

Come stai vivendo questa prima stagione di Serie A?

"È stato il coronamento di un sogno. Ero anche un po' spaventato, arrivarci a trentuno anni non era facie, poi Verona è una piazza esigente. Sono contento, anche se gli infortuni mi hanno un po' bloccato sono riuscito a mettermi in mostra. Poi la squadra sta facendo bene, spero di ritagliarmi il mio spazio".

Com'è Di Carmine come persona?

"Per me è fondamentale la famiglia, sto con mia moglie da quando avevo diciassette anni, il primo figlio l'ho avuto a venti. Sono più maturo degli altri per questo, penso. Nel calcio sono sempre stato molto diretto, c'è chi dice che il mio carattere mi ha un po' frenato. Mi fa ridere chi dice che non ho carattere, perché non è vero. Ho mangiato tanta m..., ma sono riuscito sempre a rialzarmi".

Il gol più bello della tua carriera?

"A parte il gol di tacco in finale, il primo in A con la Fiorentina. Ma anche il primo gol da professionista in Coppa UEFA. Mi ricordo tutti i gol che ho fatto. Mi sono accorto solo il giorno dopo come ho fatto a segnare".

Hai segnato una doppietta contro l'Atalanta.

"Segnare due gol contro una squadra che sta facendo bene non è banale. Mi spiace essermi infortunato al dito, è un infortunio che mi sta ancora un po' martellando".

Quando la palla arriva ci vuole anche la coordinazione per segnare.

"Sono pagato per quello, io dico che è stato un gol facile. La grande giocata l'ha fatta Verre, il merito è suo".

Con quale compagno andrai a bere qualcosa dopo la fine della quarantena?

"Sicuramente con Silvestri, lui e Marrone mi hano aiutato tanto quando ero in difficoltà".

Con quale giocatore non più in attività avresti voluto giocare?

"Con Batistuta. Avrebbe giocato lui e non io, ma dico Batistuta. Io faccio fatica a giocare indietro, devo stare avanti. Mi piace essere finalizzatore, per questo dico che Cerri è stato il mio partner ideale, perché giocava dietro di me".

Cosa ricordi della prima partita col Verona?

"È stata la partita con la Juve Stabia. Mi sono rimaste dentro tante altre cose. Non sono uno che si emoziona spesso. I brividi mi sono venuti dopo l'applauso al momento del cambio contro la Fiorentina, ad esempio. Prima della gara mi carico poco, cerco di tranquillizzarmi. Non sono scaramantico, vado tranquillo. Magari con le scarpe: ad esempio, quando ho sbagliato il rigore con la Juve non le ho più rimesse".

Cos'hai pensato dopo il gol di tacco con il Cittadella?

"Ho detto a tanti che sono cose che si provano in allenamento. Non ho pensato a cosa fare, ho pensato a come fare gol. L'unico modo per farlo era quello, per fortuna è andata bene".

Hai visto l'affetto di Verona, come la città sa legarsi ad un momento.

"Dico sempre che la mia avventura qui è stata difficilissima. In molti non hanno capito che persona sono, l'anno scorso dicevano fossi debole di carattere. Mi ferivano quando mi attaccavano per cose non veritiere, mi dava fastidio questo. Ho passato otto mesi difficili, poi ho dimostrato che giocatore fossi e penso di essere entrato nel cuore dei tifosi".

Come vivi il tifoso gialloblù?

"Ho sempre detto che la tifoseria del Verona è importante, ti spinge a fare di più. In finale ci avevano fatto volare, perché si sentiva il loro amore e la loro forza".

Quest'anno c'è un gran gruppo.

"Il mister è stato bravo su questo, anche lo scorso anno il gruppo era buono, altrimenti non avremmo fatto quello che abbiamo fatto".

Cos'hai pensato dopo il gol alla Fiorentina?

"La mia avventura a Firenze è stata particolare, sono sempre stato il diamante grezzo. Ci sono sempre stati attaccanti molto forti, quindi è stato difficile. Ci sono state delusioni che mi hanno fatto perdere qualche anno, ma fargli gol è stata anche una sorta di rivincita, quando ti fanno andare via a zero non è mai bello. Quindi sono contento di aver segnato contro di loro".

Ti piacerebbe giocare qui anche in futuro?

"Ho ancora qualche anno di contratto, l'obiettivo è quello".

Ti senti cresciuto in questi venti mesi di Hellas?

"Sì, caratterialmente mi hanno fatto fare un salto importante. A Verona sono stato bene poche volte, l'anno scorso alla fine dopo diversi infortuni, ad esempio. Non mi sono mai fatto male prima, questo mi dispiace. Juric mi ha fatto crescere, perché mi ha insegnato il lavoro quotidiano che è fondamentale. Il mio rapporto con lui è schietto, abbiamo due caratteri forti. Magari andiamo allo scontro, com'è successo a inizio anno. A volte sono stati esagerati, sono state costruite sopra storie che non c'erano. Io so che lui crede tanto in me, crede nelle mie qualità, per questo mi attacca così. Mi spiace essermi infortunato nel mio momento migliore, ho perso un po' il ritmo. Ma il mister è bravo, se la squadra sta facendo così bene il merito è suo e dello staff".

Qual è il difensore più forte che hai incrociato?

"In B ho sempre detto Maietta, bravo negli anticipi, intelligente. In Serie A, avendo giocato poco, posso dire Bonucci. Con la Roma ad esempio i difensori non mi hanno messo in difficoltà. Con la Juve, ci fosse stato Chiellini, secondo me sarebbe stato bello".

Com'è il tuo rapporto con Pazzini?

"È una domanda che mi fanno spesso, ai giornalisti piace creare questo dualismo. Ho sempre detto che per me è stato un grande quando era ragazzino, mi ha sempre aiutato da quando sono arrivato qua. Non mi ha mai fatto sentire la sua presenza come scomoda, parlerò sempre bene di lui. Il bene che gli vuole Verona è meritato, spero di guadagnarmi anche io questo affetto".

Cos'hai pensato dopo la sconfitta con il Cittadella all'andata?

"Eravamo delusi perché era una finale, poi l'avevamo dominata. Ma già dal giorno successivo eravamo sicuri di ribaltare il risultato. È una cosa particolare, eravamo già sicuri di andare in Serie A. Aglietti è stato bravo in quello".