Hellas, Di Carmine: "Se rimango? Vedremo. Parleremo a fine stagione"

A margine della bella vittoria in casa sulla SPAL, Samuel Di Carmine, autore di una doppietta contro gli estensi, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport:

Meglio di così non poteva andare.

"Sono contento perché i gol hanno portato punti alla squadra, per raggiungere il nostro obiettivo. Poi per un attaccante far gol è tutto, quindi sono felice".

Cosa insegna questa partita?

"Sicuramente che ci vuole costanza per restare in A. Poi c'è il duro lavoro: noi ci siamo impegnati al massimo ogni giorno, e questo si vede ogni partita".

Quando si lascia il posto ad uno come Pazzini...

"Era importante per lui giocare, e magari segnare, perché ci teneva a fare il duecentesimo gol. Sono contento per lui, ha avuto una carriera bellissima. Dico sempre che per noi è un esempio, quindi oggi è la sua festa".

E tu rimarrai?

"Vedremo. Io ho un contratto qui a Verona, ma ne discuteremo a fine stagione".