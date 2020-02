vedi letture

Hellas, Dimarco: "Vorrei restate per un anno e mezzo a Verona"

Nella sua conferenza stampa di presentazione come neo giocatore dell'Hellas Verona, il terzino Federico Dimarco, ha parlato anche della sua possibile permanenza nel club scaligero nella prossima stagione: "Penso che quattro mesi non siano moltissimi per lavorare. Me lo devo guadagnare sul campo, mi farebbe piacere restare un anno e mezzo. Ho scelto il Verona perché ha un mister preparato, forte. Penso sia tra i pochi in Italia a cui piace giocare con i giovani".

