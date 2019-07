© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Verona s'è assicurato le prestazioni di Koray Günter (24) e aspetta che Salvatore Bocchetti (32) si liberi dallo Spartak Mosca per incassare anche il suo sì. Il Corriere di Verona fa il punto sull'Hellas, pronto a rinforzarsi in difesa. Il tedesco arriverà in gialloblu con la formula del prestito con diritto di riscatto, opzione d’acquisto definitivo fissata a quattro milioni di euro. Bocchetti, invece, metterà fine alla lunga esperienza russa per tornare a calcare i campi della Serie A: nel 2010 è approdato al Rubin Kazan, nel 2013 s'è trasferito allo Spartak Mosca e da gennaio a giugno 2015 ha avuto un'esperienza al Milan.