Hellas e Roma cambiano volto: 15 volti nuovi sui 22 titolari dall'ultima gara del 2019/20

Rispetto all'ultima gara in campionato di Hellas Verona e Roma è passato solo un mese e mezzo, eppure le squadre hanno già assunto un volto totalmente diverso grazie al mercato. In casa Hellas le tantissime cessioni costringono Juric a cercare nuove soluzioni in attesa di un aiuto dalle trattative attualmente in fase di definizione. Difesa molto diversa rispetto all'ultima sfida dell'anno passato, quando Rrahmani e Dimarco agivano come centrali: nell'undici contro la Roma l'ex Inter sale a fare l'esterno, mentre l'albanese ora gioca a Napoli. Due pedine diverse anche a centrocampo, mentre davanti il solo Di Carmine è stato confermato: Tupta e Dazi rilevano Pessina ed Eysseric, tornati ad Atalanta e Fiorentina.

2019/20

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Radunovic; Rrahmani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Eysseric; Di Carmine.

Allenatore: Juric.

2020/21

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Cetin, Gunter, Empereur; Faraoni, Tamèze, Veloso, Dimarco; Danzi; Tupta, Di Carmine.

Allenatore: Juric.

Nella Roma si può parlare di rivoluzione totale rispetto all'ultima gara dell'anno passato, contro la Juventus: Fonseca, anche per scelte non sue, cambia ben 9 giocatori su 11 rispetto allo scorso agosto: spiccano le assenze di Smalling e Zaniolo, il primo tornato al Manchester e il secondo in infermeria, mentre gli unici confermati rispetto all'anno passato sono Cristante, che gioca però in difesa oggi, e Ibanez, diventato un insostituibile nelle scelte del tecnico lusitano.

2019/20

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan.

Allenatore: Fonseca.

2020/21

ROMA (3-4-2-1): Fuzato; Fazio, Ibanez, Smalling; Zappacosta, Villar, Cristante, Calafiori; Zaniolo, Perotti; Kalinic.

Allenatore: Fonseca.