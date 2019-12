Hellas, ecco chi può partire. Amrabat-Rrahmani a Napoli, ma in estate

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra i segreti dell'Hellas Verona, che in questo primo segmento di stagione ha strappato applausi e apprezzamenti settimana dopo settimana, c'è l'esplosione di alcuni acquisti passati un po' in sordina quest'estate. Tra tutti, Amrabat e Rrahmani, entrambi molto vicini al Napoli. Il marocchino è di fatto promesso sposo degli azzurri: l'accordo è stato raggiunto sulla base di quindici milioni, più uno di bonus. Si passerà attraverso il riscatto dal Brugge, ancora pendente, poi l'ex Utrecht firmerà un contratto di quattro anni a circa due milioni di euro a stagione. Operazione già apparecchiata, ma valida per giugno. Stesso discorso per Rrahmani: l'intesa di massima con i partenopei è già stata raggiunta, e le cifre del trasferimento non dovrebbero discostarsi molto da quelle di Amrabat.

L'obiettivo per gennaio è ritoccare il meno possibile la rosa. Possono salutare gli esuberi, chi fin qui non ha trovato spazio con Juric. Al passo d'addio Vitale, appetito da diverse squadre in cadetteria, così come Adjapong, che potrebbe già fare rientro al Sassuolo, da cui era arrivato in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto. Tutta da valutare la situazione di Empereur, finito nuovamente in fondo alle gerarchie di Juric, complice il rientro dei titolari in difesa. Al momento non si è mosso nulla di concreto, ma di fronte ad un'offerta congrua potrebbe partire. Si ascolteranno proposte anche per Liam Henderson, possibile partente come Crescenzi e Di Gaudio, esclusi dalla lista per la Serie A già a settembre. Tutino, infine, potrebbe essere rispedito al Napoli, club che ne detiene il cartellino: l'ex Cosenza in questi mesi non è riuscito a convincere Juric, che lo considera una seconda scelta.