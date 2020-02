© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Uno a uno il parziale tra Milan ed Hellas Verona dopo i primi quarantacinque minuti. Queste le considerazioni di Marco Davide Faraoni, autore del momentaneo vantaggio degli scaligeri, rilasciate all'intervallo ai microfoni di Sky Sport: "Loro hanno qualità e fisicità davanti, hanno iniziato a metterci in difficoltà verso la fine, ma nel secondo tempo dobbiamo ripartire come nei primi venti minuti. Il mio gol? L'inserimento da dietro non è mai facile seguirlo, sono stato fortunato e speriamo di ripeterci nel secondo tempo".