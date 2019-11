Hellas, Faraoni: "Con l'Inter abbiamo dato tutto, peccato per il ko"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Davide Faraoni, laterale dell'Hellas Verona, ha analizzato così al sito ufficiale dei gialloblù la sconfitta di ieri contro l'Inter: "Nel primo tempo abbiamo fatto una buona prestazione, nel secondo tempo è emersa la qualità dell'Inter: i nerazzurri non regalano nulla, inoltre Barella ha fatto un grande gol. Noi abbiamo dato tutto".

La fase difensiva?

"Quando eravamo in vantaggio abbiamo cercato di chiudere gli spazi alle loro punte, come Lukaku e Martinez, abili nel trovare la situazione giusta per poi attaccare".

La reazione dell'Inter?

"Sapevamo ci sarebbe stata, sono grandi giocatori. Dispiace per il risultato ma sappiamo di aver dato tutto, questo è quello che conta".