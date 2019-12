© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle colonne de L'Arena, quotidiano della città di Verona, arrivano alcune dichiarazioni di Marco Davide Faraoni, laterale dell'Hellas per il quale si sono fatte sentire alcune sirene di mercato in vista di gennaio: "Fanno molto piacere le richieste da parte di Roma, Lazio e Inter, ma io ho sempre pensato a giocare e basta. Il calcio è pazzesco. Bastano tre o quattro partite fatte bene che sei sulla bocca di tutti, come il contrario però. Non mi faccio illusioni, e poi c’è il Verona che mi ha dato tanto. Dobbiamo pensare tutti solo alla salvezza”.