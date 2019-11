Hellas, Faraoni: "Inter, grande occasione. San Siro emozionante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Davide Faraoni a Sky Sport prima di Inter-Hellas Verona:

"Oggi arriviamo con un grande spirito, sappiamo che la partita è bella. Veniamo da due risultati positivi, speriamo di farne ancora. Affrontiamo ogni appuntamento allo stesso modo. Per noi l'Inter è sempre l'Inter, è un'ottima occasione per metterci in mostra e dimostrare a tutti di essere da Serie A. Tornare a San Siro è sempre bello, quando lo vedi da fuori con il pullman è emozionante. Ora spero di non essere emozionato in campo".