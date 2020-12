Hellas, Faraoni: "Senza un punta non ci facciamo problemi, l'obiettivo è fare punti"

vedi letture

Marco Davide Faraoni, laterale dell'Hellas, ha presentato così' la sfida contro l'Inter ai microfoni di Sky Sport. "Le grandi squadre si aprono e andiamo meno in difficoltà come con squadre che si chiudono, quando incontri l'Inter hai grandi difficoltà avendo Lukaku in avanti. Non avere un attaccante puro è difficile ma non ci facciamo troppi problemi. E' sempre un'emozione giocare contro l'Inter, l'obiettivo è fare più punti possibile".