Hellas, Fusco: "Ad oggi salvezza possibile solo matematicamente"

Filippo Fusco, direttore sportivo dell'Hellas Verona, ha parlato al termine di Benevento-Verona, finita 3-0, confermando le proprie dimissioni irrevocabili: "Credo ancora nella salvezza, ma è necessario tirare fuori tutto l’orgoglio per raggiungere l’obiettivo, orgoglio che oggi non si è minimamente visto. Ero convinto che questa partita fosse del tutto alla nostra portata, invece sono mancate completamente le motivazioni: una squadra che si gioca il campionato non può offrire una prestazione e un atteggiamento come quelli visti oggi in campo. Spero che le mie dimissioni servano a dare una scossa d’orgoglio necessaria per concludere al meglio questa stagione complicata, tentando fino alla fine di raggiungere un obiettivo che matematicamente è ancora alla portata; diventa impossibile solo nel momento in cui vengono a mancare partecipazione, abnegazione, entusiasmo, volontà. Oggi la squadra non è scesa in campo e non si è presa le proprie responsabilità", le parole raccolte da tuttohellasverona.it.