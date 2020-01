Hellas-Genoa, i voti ai tecnici: Nicola, cambi sbagliati. Juric vola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Hellas Verona non si ferma più e grazie alla vittoria contro il Genoa ha raggiunto quota 25 punti in classifica portandosi a -4 dalla zona Europa League con una partita, quella contro la Lazio all'Olimpico, da recuperare. Dall'altra parte il Grifone è sempre più in basso in classifica: alla fine del girone d'andata sono solo 14 i punti: sarà molto complicato salvarsi per i rossoblù che dovranno cercare di cambiare marcia già dalla prossima sfida, quella di Marassi contro la Roma.

IVAN JURIC 6,5 - Pur chiudendo il primo tempo in svantaggio e non avendo attaccanti di ruolo in campo il tecnico del Verona è riuscito nell'impresa di centrare un'altra, importantissima, vittoria. I suoi giocatori lo seguono alla lettera e la sua squadra gioca alla grande, con qualsiasi interprete in campo. 25 punti dopo un girone e con una partita da recuperare sono tantissimi: se continuerà così potrà pensare a obiettivi più importanti rispetto alla salvezza.

DAVIDE NICOLA 5 - Nel primo tempo il Genoa fa bene e il gol di Sanabria faceva pensare che quella del Bentegodi sarebbe potuta essere la partita giusta per il definitivo rilancio ma nella ripresa è cambiato tutto. Incomprensibile il cambio dopo aver subito la rete del 2-1 con l'ingresso in campo di Agudelo al posto dell'ex Roma che non è servito a niente, visto che i due giocatori offensivi sono rimasti troppo soli e non hanno creato alcun pericolo dalle parti di Silvestri.