Hellas, Grosso: "Dawidowicz può esserci. Non abbiamo troppi infortuni"

Conferenza stampa pre-partita per Fabio Grosso, allenatore dell'Hellas Verona che nel prossimo turno di campionato affronterà la Salernitana. Ecco quanto riportato da hellaslive.it: ”Siamo contenti di quanto fatto sino ad ora ma sappiamo che il cammino è ancora lungo. Il nostro obiettivo principale è quello di riportare entusiasmo, mettendo in campo tutte le energie che abbiamo a disposizione. Stiamo lavorando per diventare ancora più bravi per ottenere il massimo. Da parte di tutti c’è grande impegno, rispetto verso tutti gli avversari ed umiltà. A Salerno ci attende una partita complicata e noi dobbiamo essere pronti a ribattere colpo su colpo. La Salernitana ha ottime qualità anche se non consociamo l’assetto con cui ci affronteranno. Partita difficile ma cercheremo di fare tutto per ottenere il massimo".

Sui singoli.

"Lee? Ha ottime qualità e sarà sicuramente importante per l’obiettivo di questa stagione. Zaccagni? Alcuni infortuni lo hanno rallentato in passato, ha caratteristiche importanti ed ora gli serve continuità. Dawidowicz? Può essere presente a Salerno. Questo gruppo ha tutto per fare una grandissima partita anche sabato. Matos? Ryder ha caratteristiche che in questa categoria sono rare da trovare. Può crescere ancora molto".

Su Balkovec e infortuni muscolari.

"Devo capire bene, è una partita che necessita di tante energie. Quelle fisiche penso che potremo recuperarle, ma per metterle in pratica dovremo essere pronti mentalmente. Penso che non ci siano stati tanti infortuni, a parte le cose che vengono mascherate quando ci si allena a ritmi alti si può incappare in qualche fastidio".