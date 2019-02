Hellas, Grosso supera un altro ostacolo. E allontana le voci sul futuro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A La Spezia Fabio Grosso ha superato un altro ostacolo nella sua avventura sulla panchina dell’Hellas Verona cogliendo un successo che lo tiene in scia promozione e che allontana almeno per qualche settimana le voci di un esonero con Serse Cosmi e Zdenek Zeman pronti a prenderne il posto alla guida dei gialloblù. Non è la prima volta che il tecnico riesce a superare una crisi in queste prime 23 gare di campionato, ma finora la società ha scelto per la continuità nonostante più che i risultati (solo un ko nelle ultime 11 gare) a preoccupare sia il gioco e l’atteggiamento della squadra. Fino a quando durerà questa linea non è dato saperlo, ma per ora Grosso può continuare il proprio lavoro allontanando le nubi sul suo futuro e godendo della fiducia della sua squadra.