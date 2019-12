© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite dei microfoni dell'agenzia France-Presse Liam Henderson, centrocampista scozzese dell'Hellas Verona, ha parlato della problematica del razzismo negli stadi di Serie A: "Il caso Balotelli durante Hellas-Brescia? Era la prima volta che vivevo qualcosa del genere, mi era capitato di vederlo solo in tv con Romelu Lukaku e Raheem Sterling. Ero in panchina e non ho sentito niente, ma ovviamente, vedendo la sua reazione, Balotelli avrà sentito qualcosa. Non reagisci così senza motivo. Problema razzismo solo italiano? Succede ovunque. È una minoranza molto piccola, le persone che fanno o dicono qualcosa di razzista sono stupide, non sono istruite. È importante educare queste persone perché è davvero inaccettabile, è triste nel 2019. Penso che tutti stiano facendo molto qui, i club si stanno unendo. La campagna antirazzista della Serie A? Stupida e inappropriata".