Hellas, il k.o. con la Samp ti riporta sulla terra. Ma da qui a Natale c'è un'occasione da sfruttare

vedi letture

Un turno infrasettimanale indigesto, che riporta tutti sulla terra. Non che ce ne fosse davvero bisogno, perché Juric è un martello crepitante su un punto in particolare: la necessità di essere umili, consapevoli dei propri limiti ancor prima che delle virtù già in faretra. Con la Sampdoria il Verona si riscopre fragile, imperfetto, o per meglio dire perfettibile. Un concetto che è caposaldo dello Juric-pensiero, sempre coerente, nella buona e nella cattiva sorte. "Non ho sbalzi d'umore come altri: non metto la croce sui ragazzi, dobbiamo pedalare", ha detto il croato nel post-gara di ieri.

Non è un caso che, quando i primi spifferi forieri di fantomatiche ambizioni europee iniziavano a filtrare dall'esterno, l'uomo di Spalato abbia sempre denunciato la sensazione, vivida, che la sua non sia ancora una squadra forte. Non quanto lo scorso anno, quantomeno. Il nuovo corso intrapreso in estate è agli albori, e il bottino di punti racimolato sin qui è da leccarsi i baffi, considerando tutte le difficoltà del caso - non ultimi gli infortuni, fortemente d'ingombro in questo avvio di stagione.

Da qui a Natale, quindi, occorrerà stringere i denti. Juric conta di recuperare qualche pezzo: chi sembra avere più chance è Kalinic, che punta l'Inter più che Firenze. Per Ceccherini, costretto al forfait ieri in chiusura di primo tempo, sembra trattarsi di un indurimento al polpaccio che non desta particolari preoccupazioni. I prossimi due banchi di prova - Fiorentina e, appunto, Inter -, contro due squadre superiori sulla carta e dal coefficiente di difficoltà crescente, offrono la possibilità di scollinare quota venti punti in classifica prima della sosta. Il che significherebbe essere a metà dell'opera, nell'ottica di una soglia salvezza da fissare a quaranta.