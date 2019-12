Hellas, il manifesto di Juric: superiorità numerica e calcio offensivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Credo molto alla superiorità numerica, che significa costruire gioco da dietro. La squadra deve attaccare molto, quando troviamo squadre che si chiudono abbiamo più difficoltà per caratteristiche dei giocatori". È il manifesto di Ivan Juric, che si è raccontato nell'incontro formativo organizzato dall'AIAC nella serata di lunedì a Verona. Un calcio offensivo, che apparentemente stride con l'annosa concezione di assetto necessariamente prudente per una squadra che coltiva ambizioni di salvezza, ma che ben si concilia con le caratteristiche dell'Hellas. Principi di gioco che si legano a doppio filo con la visione di un grande protagonista del campionato italiano (e non solo), nonché precettore e modello per il tecnico di Spalato: Gian Piero Gasperini. "È il mio maestro, il migliore in Italia per me", aveva detto Juric alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. E non è difficile trovare analogie con la Dea, seppur con caratteristiche ed interpreti diversi. Un'impostazione non solo tattica, ma anche filosofica, che in Serie A sta fruttando parecchio sia a chi ne detiene la paternità, che a chi ne ha assorbito gli elementi fondanti, facendoli suoi.

IL TORO PER CHIUDERE L'ANNO - Soltanto una partita divide gli scaligeri dalla sosta natalizia, complice il rinvio all'otto gennaio del match contro la Lazio, impegnata a fine dicembre nella Supercoppa contro la Juventus. Nella sfida ai granata Juric dovrebbe riproporre la difesa tipo: accanto alla certezza Rrahmani ci sarà verosimilmente Gunter, che rientra dalla squalifica. Insieme a loro anche Kumbulla, che sembra aver definitivamente smaltito il problema al bicipite femorale. Ancora ai box, invece, i lungodegenti Bessa e Salcedo. Intanto ieri, nel cuore di Verona, si è tenuta la cena di Natale della squadra: tanti sorrisi e buonumore, legittimati dal bel momento - a dispetto dei due ko con Atalanta e Roma - ma anche un modo di caricarsi in vista dell'ultima fatica, prima che cali il sipario sul 2019 dell'Hellas.