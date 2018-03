Hellas, il ritorno di Cerci. Pecchia non rischia con l'Inter: "Serve tempo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessio Cerci è tornato, ma Fabio Pecchia non ha fretta di rischiarlo. Nella conferenza stampa di presentazione della partita contro l'Inter, il tecnico del Verona è stato abbastanza chiaro: "Non so ancora chi giocherà, ma qualsiasi scelta sarà fatta in vista della gara di domani. L'unico caso diverso è quello di Cerci che torna dopo tanto".

Come sta?

"È una questione di tempo e minutaggio. Deve entrare a regime, io lo vedo sempre meglio anche a livello psicologico, ha bisogno di tempo e solo nel suo caso posso parlare di gestione. Lo storico degli ultimi mesi mi deve far prendere la cosa con le molle".