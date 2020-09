Hellas, Ilic nuova scommessa per il centrocampo. Calendario, si parte con il botto al Bentegodi

I colpi a sorpresa stanno animando queste settimane di calciomercato - che, ufficialmente, è partito soltanto martedì - dell'Hellas. Un leitmotiv alimentato dall'arrivo di Ivan Ilic, che oltre ad un'omonimia letteraria d'eccellenza può ora fregiarsi di essere un nuovo giocatore del Verona. Visite mediche di buonora per il talento serbo, che tuttavia non raggiungerà i nuovi compagni nel ritiro di Santa Cristina, dovendo rispondere alla chiamata dell'Under 21. Un rinforzo che fortifica la linea verde già tracciata da Çetin, passando poi per Pandur, Rüegg e, in senso certamente più lato, Magnani. Centrocampista classe 2001 e prelevato dal City, è reduce da un'esperienza in prestito nella seconda divisione olandese, dove ha collezionato ventuno gettoni e tre gol con la maglia del NAC Breda.

Giornata di novità e pianificazioni future, quella di ieri. La Lega Serie A ha infatti alzato il velo sul nuovo calendario. Si parte con il botto: il venti settembre la banda di Juric ospiterà la Roma al Bentegodi. Bentegodi che sarà teatro anche del secondo turno, sulla carta più agevole, contro l'Udinese. Un programma che, analizzato nel suo complesso, appare piuttosto equilibrato, costellato di big match ad intervalli quasi regolari, ben diluiti e mai troppo concentrati: la Juve alla quinta, il Milan alla settima, l'Inter alla quattordicesima. E poi quell'incrocio, sempre intrigante, contro l'Atalanta del maestro Gasp nel weekend del 29 novembre. Certo, la sfida di Napoli all'ultima giornata potrebbe covare insidie per certi versi preoccupanti, nel caso in cui gli scaligeri si ritrovassero a giocarsi ancora la permanenza in A. Fare congetture adesso, tuttavia, è un esercizio fine a sé stesso. L'Hellas intanto affila gli artigli: la nuova stagione è alle porte, e servirà un'altra grande cavalcata.