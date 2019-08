© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gli ultimi giorni della settimana serviranno all'Hellas Verona per definire due cessioni. Si tratta, come riporta HellasNews.it, di quelle di Alberto Almici e Antonio Di Gaudio. Il primo è atteso dal Pordenone, mentre il secondo sta definendo gli ultimi dettagli per il suo passaggio al Pescara.