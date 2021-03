Hellas, in arrivo il riscatto di Ilic. Fra controriscatto del City e permanenza, il punto sul futuro

"Hellas vicino al riscatto di Ilic", scrive questa mattina il Corriere di Verona. La società scaligera è insomma ad un passo dall'acquisto a titolo definitivo del centrocampista serbo Ivan Ilic dal Manchester City per una cifra, pattuita in estate, di 10 milioni di euro. A quel punto, Pep Guardiola avrebbe la possibilità di controriscattarlo per il doppio, 20 milioni di euro. Insomma, l'Hellas potrebbe guadagnarci in qualunque caso: da una parte avrebbe a disposizione un talento del sicuro avvenire, dall'altra una plusvalenza da 10 milioni di euro da reinvestire sul mercato. Una volta riscattato le due società ne parleranno, col serbo che ha comunque già fatto sapere di gradire una ulteriore stagione a Verona con Juric in panchina.