Hellas, in salita la trattativa per Guruceaga

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Verona si muove su più fronti per costruire la squadra per la Serie A. La trattativa per il portiere Gastòn Guruceaga, classe '95 di proprietà del Penarol, appare però in salita. Dopo i primi contatti avvenuti ieri, il club uruguaiano ha reso nota l’intenzione di non accettare la formula di prestito con diritto di riscatto. E il prezzo del cartellino di Guruceaga è fissato sui 3 milioni di euro, come riportato da Gianlucadimarzio.com.