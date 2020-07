Hellas, Juric: "Adesso non rilassiamoci. Futuro? Ne parlo da un po' con la società"

vedi letture

Vigilia di campionato per l'Hellas Verona, che domani affronterà il Brescia allo stadio Rigamonti. In vista del match contro le Rondinelle, Ivan Juric, tecnico degli scaligeri, ha affrontato diversi temi in conferenza stampa, rispondendo alle domande rivoltegli dai giornalisti tramite l'ufficio stampa gialloblù. Queste le sue dichiarazioni: "La salvezza virtualmente raggiunta? Vanno fatti grandissimi complimenti ai ragazzi, hanno fatto qualcosa di stupendo e gran parte del merito va a loro. Sono un gruppo straordinario, molto unito e per tutto l'anno si sono spronati l'un l'altro nei momenti difficili. Se adesso puntiamo ad un posto in Europa? Poche volte capita di trovarsi in una situazione così, è vietato rilassarsi, dobbiamo dare il massimo, sfruttare questa grande occasione e poi vedere come va. Mi auguro non subentri alcun tipo di appagamento, queste situazioni capitano poche volte nella vita e bisogna dare il 100%, andando oltre gli infortuni, il caldo e tutte le difficoltà inevitabili di un periodo così particolare".

Focus che si sposta poi sull'avversario, il Brescia: "E' una squadra viva, noi cercheremo di fare la nostra gara come sempre. Non faccio calcoli sulla formazione, è normale ci siano alcuni elementi reduci da quattro partite consecutive un po' affaticati, valutiamo come sempre di giorno in giorno. Badu? Sta bene, è un'opzione. Parma? Alcuni dei ragazzi hanno dovuto stringere i denti, è un periodo così, ma sono complessivamente contento di tutta la rosa e anche di chi ha giocato meno. Sono felice anche per Paro, il mio vice, che era in panchina. Mi fido di lui, ha la mia stessa visione ed è andato tutto bene. Verre? Discorso simile a Zaccagni: sta facendo molto bene e con maggiore concretezza in attacco può fare un ulteriore salto di qualità".

Chiosa finale, poi, sul futuro: "Ci penso, come tutti, e ne sto parlando da un po’ di tempo con la società", ha detto il tecnico croato.