Hellas, Juric: "C'ero rimasto male con il club per alcune cose saltate, ma mi è passata"

Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona, ha parlato a Sky Sport dopo il pari in casa della Fiorentina: "I ragazzi sono stati grandissimi, stiamo attraversando un momento difficile e hanno fatto una partita seria, concedendo pochissimo e con occasioni per vincerla nel secondo tempo".

Una chance per tanti giovani, oggi.

"Yeboah è interessante, con noi si allena poco ma sappiamo che ha velocità. Salcedo non è una prima punta, e con due partite in pochi giorni era scoppiato, i cambi li ho fatto per dare brillantezza. Ilic, Colley, Salcedo, Lovato: se lavorano bene possono diventare tutti importanti".

Recupera qualcuno per l'Inter?

"No, dobbiamo arrangiarci così".

Cos'è successo sulla situazione del rigore?

"Per farmi dei complimenti, dico che siamo aggressivi in ogni zona di campo ma in area chiedo lucidità, di difendere la porta e limitare i tiri. Niente anticipi, tanta attenzione. Koray (Gunter, ndr) non giocava da mesi, e forse il rigore non c'era nemmeno, ma neanche il nostro...".

Pradè le ha fatto i complimenti nel pre-partita e ha detto che è stato furbo.

"Macché furbo, sono impulsivo. Tutto a posto, mi ha dato fastidio qualche parola. Erano complimenti per me, ma non per quei giocatori andati via e per quelli che un giorno se ne andranno, perché vorremo venderli".

Con un centravanti di spessore che succede, è un uomo in più o in meno perché c'è meno pressing?

"Non c'è un grande lavoro dagli attaccanti, per gran parte delle gare fanno poco. Kalinic l'abbiamo preso proprio per questo: è sopra la media degli altri, arriva dalle grandi squadre. Confido nei recuperi suoi, di Favilli e Di Carmine".

Che rapporto la lega con la società?

"All'inizio mi sono arrabbiato ma mi passa. Ci sono rimasto male perché dovevamo fare delle cose che poi non sono successe per Covid e mancanza di entrate... Capisco comunque che da noi all'Hellas funzioni così, va tutto bene. Lavoro in grande serenità, mi coccolano e mi danno tutto quello che serve".