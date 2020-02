vedi letture

Hellas, Juric: "Cinque mesi fa cercavamo gli esuberi e facevamo fatica a pagarli"

Le reazioni dopo la Juventus sono uno degli argomenti della conferenza stampa di Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona. Il croato gonfia il petto ripensando a dove gli scaligeri sono partiti, appena cinque mesi fa. "Eravamo ad un livello basso, cercavamo gli esuberi, e anche così facevamo fatica a pagarli. Quando affronto l'Udinese per me è il Real Madrid, cinque mesi fa era così. Devono stare molto attenti, non abbassare la guardia e ottenere la salvezza. Quando è arrivata la consapevolezza della specialità della stagione? È una stagione anomala, ma non è ancora arrivato quel momento. Spero arrivi".