Hellas, Juric: "Conte un vincente. Lo ringrazio, mi ha accolto al Chelsea"

Il tecnico dell'Hellas Verona, Ivan Juric, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter, ha parlato anche di Antonio Conte: "Conte è un vincente, devo ringraziarlo perché al Chelsea mi fece vedere come lavorava. So che con altri non è sempre così. Quando prepara le partite cura i particolari, ha grande umiltà e idee chiare. Ha questa voglia di vincere, a volte è un suo pregio, altre no. Mi aspetto una squadra arrabbiata, arriveranno al massimo dopo la sconfitta di Dortmund".

