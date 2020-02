Hellas, Juric: "Contentissimo dei miei. Lazio non inferiore a Juve e Inter"

© foto di www.imagephotoagency.it

Buon punto per l'Hellas Verona di Ivan Juric, che ai microfoni di Sky Sport commenta lo 0-0 ottenuto all'Olimpico contro la Lazio: "Abbiamo fatto una partita fantastica, abbiamo giocato contro una squadra di qualità tecniche e fisiche allucinanti. Abbiamo concesso poche occasioni, contro giocatori tosti. Abbiamo giocato sopra ogni mie aspettative, cercando anche di vincere. Sono stra-soddisfatto".

Negli ultimi venti minuti sembravate averne di più rispetto a loro.

"Mi sembra che per tutto il secondo tempo abbiamo giocato a un altro ritmo. Loro hanno velocità, qualità, forza fisica, tutto. Però Strakosha ha fatto delle parate allucinanti".

Siete sempre quadrati e organizzati. Altro test superato.

"Oggi grandissima partita. Pareggiare qua non è stato facile, i ragazzi sono stati splendidi".

Alla Lazio non parlano di scudetto, ma sono a -4 dalla Juve. Pensa che sia una squadra da scudetto?

"Sì, assolutamente. Non ha niente in meno rispetto a Inter e Juve: è diversa, ma è alla pari. Non è inferiore alle altre due, è molto forte".

I suoi ragazzi riescono ancora a stupirla?

"Non è che mi stupiscono, oggi ho avuto la sensazione che stessimo giocando contro una squadra veramente forte, spinta dal pubblico. Loro erano molto concentrati, stavamo giocando contro una grandissima squadra e abbiamo giocato veramente bene. Oggi sono davvero molto contento della prestazione dei miei ragazzi".

Adesso c'è la Juventus. Che differenza c'è nell'affrontare la Lazio?

"Penso che la Juve tecnicamente abbia giocatori superiori, però la Lazio penso che abbia qualcosa in più a livello fisico e di corsa".

Non cambierà il Verona.

"Cercheremo di fare la nostra gara, la terza in sei giorni e noi non siamo molto abituati. Giochiamo in casa, cercheremo di sicuro di fare una grandissima partita".