Hellas, Juric critico sulle nazionali: "Poca logica e poco rispetto per i giocatori"

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric ha parlato in termini critici della sosta per le nazionali. Nei giorni scorsi l’esterno Lazovic è risultato positivo al Covid-19 durante il ritiro con la Serbia: “Non sono arrabbiato: accetto la situazione, penso si siano fatte cose con poca logica e poco rispetto per i giocatori. Ci sono cose che non puoi cambiare, quindi è meglio non perdere energie. Mi spiace per Lazovic, che non sta bene, e anche Lovato, che dovrà ritrovare la forma”.

