Hellas, Juric: "Difficile sostituire Amrabat, Rrahmani e Kumbulla. A Genova per vincere"

Al termine della gara vinta per 3-0 contro la SPAL, il tecnico dell'Hellas Verona, Ivan Juric, ha parlato a Sky Sport, affrontando vari argomenti. Queste le sue parole.

Che sensazione le porta vedere che gli ultimi 90 minuti saranno decisivi per la salvezza del Genoa e lei sarà l'avversario?

"Penso al Verona, vogliamo fare una grande partita come abbiamo fatto tutto l'anno, questo è il mio obiettivo, il resto mi interessa meno".

Testa a testa con il Sassuolo per essere la migliore delle non grandi?

"Arrivare davanti al Sassuolo sarebbe lo scudetto delle più povere. Vogliamo arrivare il più in alto possibile, da oggi siamo sicuri di arrivare nella parte sinistra della classifica. La situazione del Genoa è complicata, ma noi pensiamo solo a fare una grande prestazione".

Avete valorizzato giocatori come Amrabat, Kumbulla e Rrahmani. Ha già individuato già i possibili sostituti?

"Ci stiamo già lavorando, ci siamo rinforzati in nello scouting. Ripartiremo da zero, resteranno in pochi ma vogliamo che la nostra idea di calcio vada avanti. Speriamo di ripeterci anche se sarà difficile, Amrabat, Rrahmani e Kumbulla sono molto forti".

Se lo aspettava di poter vincere lo scudetto dei poveri?

"No, assolutamente. Eravamo in difficoltà in tutto, a livello sportivo e di organizzazione. Poi il presidente e il ds hanno fatto grandi cose. Ci siamo rinforzati sotto tutti gli aspetti e siamo arrivati su un altro livello. Pensavo che se ci fossimo salvati sarebbe stata tanta roba".

Cos'è stato Genova per lei?

"Tantissimo. Ha significato talmente tanto che mi ha fregato, troppe emozioni e non sono riuscito a esprimermi. 9 anni sono tanti ma io là voglio vincere".