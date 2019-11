© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato della Fiorentina, prossima avversaria di campionato in Serie A. "Hanno giocatori che ti possono risolvere la partita, sono reduci da una sconfitta pesante ma in precedenza avevano fatto bene. È tutto difficile, ma anche una grande occasione. Possiamo fare bene con chiunque, la vedo così. Dopo una batosta come quella contro il Cagliari, anche inattesa, vorranno sicuramente reagire".