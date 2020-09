Hellas, Juric e la sostituzione dei big: "Per completare la rosa servono 4/5 innesti"

Prima conferenza stampa stagionale per Ivan Juric, tecnico dell'Hellas, in vista del match contro la Roma. Il tecnico croato nel corso della chiacchierata con la stampa ha affrontato anche il tema di come sostituire i tanti giocatori ceduti nel corso di questa sessione di mercato. Uno su tutto Amrabat: "È tutto strano. Cercavamo di mettere giocatori al posto di chi è partito, poi quando li vendi a grandi squadre significa che sono giocatori top. Non è semplice sostituirli, bisogna alzare il livello di chi c'è. Per completare la rosa ce ne vogliono quattro o cinque forti. Finora abbiamo lavorato bene, il problema è che non avevamo alternative in casa. Adesso abbiamo preso giocatori che pensiamo possano sostituire i titolari che abbiamo perso, e abbiamo preso giocatori che potrebbero essere alternative in futuro. Bisogna metterne altri quattro o cinque. Per noi sarebbe fondamentale avere il pubblico. Quando uno arriva dall'estero e non parla la lingua, con un impatto così è diverso. Sono partite che giochi in campo neutro".