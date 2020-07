Hellas, Juric elogia Kumbulla. "Non si risparmia mai, nonostante l'età e le voci di mercato"

Un tour de force che prosegue senza sosta per l'Hellas Verona, che a tre giorni dal pari di Firenze scenderà nuovamente in campo contro la Roma, all'Olimpico. Alla vigilia della sfida contro i giallorossi, Ivan Juric ha sviscerato i temi del match ai microfoni del canale ufficiale gialloblù, soffermandosi anche su alcuni singoli: "Lazovic esterno d'attacco? E' un'opzione in più, perché consente a Darko di incidere maggiormente in attacco, ma contro la Roma credo tornerà al suo ruolo di sempre. Borini? Non sarà a disposizione, così come Adjapong, a causa di uno stiramento. Empereur e Dimarco? Sono super soddisfatto di entrambi, mentre mi dispiace d’aver perso Dawidowicz che ci poteva dare un'opzione in più in difesa, dove ci sono elementi affaticati come Kumbulla, che non si risparmia mai nonostante la giovane età e le tante voci di mercato. Anche Rrahmani le ha giocate tutte ed è da valutare. Amrabat? Non bisogna cercare un suo ‘sosia’, per la prossima stagione, ma un giocatore che possa essere utile e funzionale e con caratteristiche diverse".

