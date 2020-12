Hellas, Juric: "Europa? Mai abbassare la guardia. La Lazio ha pagato la Champions"

Ivan Juric, tecnico del Verona, ha commentato la vittoria sulla Lazio in conferenza stampa:

"Dispiace non condividere questi momenti con i tifosi, anche i ragazzi ci tengono molto. Non ci sentiamo abbandonati, sappiamo quanto la gente tiene alla squadra. In difesa abbiamo fatto molto bene, non ricordo occasioni create dalla Lazio, solo qualche lancio da dietro. Bisogna anche essere onesti, credo loro abbiamo sentito la fatica della Champions, siamo stati un po' avvantaggiati ma vincere qui è sempre tanta roba. Con Barak in mezzo siamo più stabili, palleggiamo meglio".

Pensa all'Europa?

"19 punti sono tanti, è vero. Abbiamo fatto bene con le grandi ma non bisogna mai abbassare la guardia, le partite con il Cagliari e Benevento lo testimoniano".