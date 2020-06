Hellas, Juric: "I ragazzi sono veramente carichi. Il Cagliari per noi è un'incognita"

Alla vigilia della sfida del Bentegodi contro il Cagliari, Ivan Juric è tornato a parlare in conferenza stampa. L'ha fatto senza la presenza fisica dei giornalisti al seguito dell'Hellas Verona, che hanno comunque avuto modo di fargli pervenire le proprie domande tramite l'ufficio stampa degli scaligeri. Di seguito le dichiarazioni del tecnico di Spalato: "Sarà la prima gara con Zenga in panchina, quindi il Cagliari è una grossa incognita per noi - riporta hellasverona.it -. Loro restano una squadra forte, costruita con investimenti importanti, ma solo in campo vedremo davvero come saranno. Anche la nostra situazione potrebbe sembrare non facile per alcune posizioni contrattuali in scadenza, ma i ragazzi mi stanno dimostrando un grandissimo attaccamento alla maglia e al gruppo. Hanno tanta voglia di tornare in campo e sono veramente carichi".

Lo stop ha però interrotto una marcia che - k.o. di Genova a parte - pareva molto promettente: "Rimane inevitabilmente un po' di rammarico per aver interrotto una stagione del genere. Avremo anche alcune defezioni dovute al lungo stop, quindi la situazione sarà strana e diversa rispetto a quando ci siamo fermati. Insomma, ci vorrà del tempo per tornare quelli di prima, e in generale le incognite sono tante. Quello che non deve cambiare, però, sono le motivazioni, la grande voglia di fare sempre punti".

Un commento, inevitabile, sull'assenza dei tifosi: "Già a Genova si è visto come, senza pubblico, il calcio sia uno spettacolo diverso. Per noi giocare in casa vuol dire avere una spinta importante dal pubblico, che sicuramente ci mancherà. Stepinski? Tutti avranno chance di giocare, ma devo ancora fare le mie scelte per domani. I Primavera? Ci potranno essere utili, ma sono ragazzi che devono comprensibilmente ancora crescere per diventare dei professionisti affermati con la maglia dell'Hellas. La città di Verona? E' stato un periodo difficile, per tutti, spero che anche la città riprenda al più presto a vivere come prima".