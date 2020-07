Hellas, Juric: "L'anno prossimo non ci sia puzza sotto al naso: torneremo ai nostri livelli"

A margine della vittoria per tre reti a zero contro la SPAL, Ivan Juric, tecnico degli scaligeri, è intervenuto ai microfoni di Hellas Verona Channel. Di seguito le sue dichiarazioni:

Comunque vada, siete matematicamente nella parte sinistra della classifica.

"Penso sia un grande successo. Oggi eravamo carichi perché non volevamo finire nella metà di destra. I ragazzi hanno fatto una grande prestazione: non era facile, perché anche il Torino aveva pareggiato contro la SPAL qualche giorno fa. Grandissima prestazione e risultato mai in discussione".

Qual è stato il segreto di questo Verona?

"Penso il gruppo. Ogni giocatore voleva dare il massimo, togliere tutti i difetti ed esaltare i pregi".

Quanto è stata importante la sintonia con i tifosi?

"È una cosa che ho notato da subito. Mi sembrava un po' strano: all'inizio abbiamo giocato con coraggio, ma non un grandissimo calcio. I ragazzi sono stati premiati e al pubblico piaceva. Poi è arrivato il gioco: prima del Covid facevamo grandissime prestazioni. Anche dopo abbiamo alternato. Ma quello che mi è piaciuto è che all'inizio abbiano apprezzato la volontà: ci ha dato grande sicurezza nel migliorarci. Per me è importante che il prossimo anno non ci sia la puzza sotto il naso. Non devono aspettarsi grandi cose: ci saranno cambiamenti, ma pian piano arriveremo ai livelli di quest'anno".

Pensi di essere cresciuto a Verona?

"Molto. Devo ringraziare tutti: anche i magazzinieri sono fondamentali. Verona mi ha fatto crescere a tutti i livelli, e mi ha fatto esprimere al meglio come allenatore".