Hellas, Juric: "La mia idea di calcio parte da quella di Gasperini"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Juric, neo tecnico dell'Hellas Verona, nella sua conferenza stampa di presentazione ha parlato anche del suo mentore Gian Piero Gasperini: "L'idea di calcio parte dal Gasp: ho lavorato molto con lui, sia come giocatore che come allenatore. Poi dipende tanto dalle caratteristiche dei giocatori. Se non avremo tutti i calciatori che vogliamo ci adatteremo".