Hellas-Juric, la storia continua. Ma adesso viene il difficile

L'Hellas Verona raccoglie a Torino un punto che lascia qualche rimpianto, per come s'era messo il match, ma che consente comunque ai gialloblù di muovere la classifica, avvicinando l'ottavo posto del Sassuolo.

Va da sé, tuttavia, che il risultato di ieri sia stato eclissato dalla notizia del rinnovo di Ivan Juric. Un annuncio dirompente, per quanto fosse atteso, e per quanto la fiducia sembrasse crescere di minuto in minuto. Lo spalatino ha a lungo tergiversato, provando a ponderare quanto meglio gli potesse riuscire una decisione che segna inesorabilmente una tappa fondamentale della sua carriera. Alla fine s'è convinto, Ivan, che ha detto "io resto qui": un'esclamazione a caldo non comprovata ma verosimile, come testimonia la didascalia con la quale gli scaligeri hanno voluto condire l'immagine di un'esultanza del croato diffusa tramite i social, che ha di fatto sancito l'ufficialità del prolungamento.

È il momento degli elogi, delle pacche sulle spalle e degli attestati di stima. E non può che essere così: Juric e il suo staff si vedono riconosciuta un'opera di valorizzazione straordinaria, premiata dalla società con uno sforzo economico certamente significativo. La vera sfida inizia adesso, inevitabilmente: perché la nitida prospettiva di una progettualità a lungo termine, nel segno della continuità della guida tecnica, è la posa della prima pietra nella costruzione di un ciclo auspicabilmente in crescendo, ma nella prossima sessione di mercato servirà un altro piccolo miracolo di D'Amico.

L'impostazione filosofica sarà pressappoco quella dello scorso anno: individuare profili funzionali e futuribili, da far sgrezzare ad un tecnico che di talenti ha ampiamente dimostrato di saperne gestire. Con una sostanziale differenza, però: non sarà più un mercato di "esuberi" e scommesse rischiosissime, citando proprio Juric, ma una campagna di rafforzamento sospinta dal tesoretto portato in dote dalle cessioni di Rrahmani e Amrabat, e da quella plausibilissima di Kumbulla, conteso da Inter e Lazio. Occorrerà dunque ricostruire per buona parte l'ossatura di un gruppo che a Verona ha già fatto breccia: una missione terribilmente complicata, ma non impossibile, specie se affidata a chi, in queste imprese, si è ormai specializzato.