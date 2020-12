Hellas, Juric: "Mai avuto Benassi, a gennaio bisognerà fare qualcosa sul mercato..."

Ci dice qualcosa sul mercato di gennaio? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona che alla vigilia della sfida contro l'Inter, l'ultima del 2020, ha risposto così: "Ci dobbiamo vedere dopo la partita. Con Tony (D'Amico, ndr) parlo tutti i giorni: Benassi non l'abbiamo mai avuto, non siamo in una situazione ideale. Qualcosa bisogna fare se vogliamo lottare con gli altri e non essere in continua emergenza. La storia di questa società dice che bisogna stare sempre attenti, mi auguro che miglioreremo. Ma anche in emergenza abbiamo fatto bene".

