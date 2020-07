Hellas, Juric: "Perderemo due giocatori. Ci sono dei prestiti che vorremmo rinnovare"

È ovviamente il rinnovo di contratto il tema al centro della conferenza di Ivan Juric, che ha parlato così nella sala stampa dell'Olimpico Grande Torino, a margine del pari contro i granata:

Avrebbe voluto festeggiare il rinnovo con una vittoria?

"Avremmo potuto vincere, perché abbiamo sbagliato tanto in avanti. Dovevamo essere più concreti, invece abbiamo concesso al Toro di tornare in partita. Mi dispiace un po', perché i ragazzi hanno fatto bene, ma in attacco serviva un po' più di qualità. Del contratto sono molto contento".

Questa squadra ha grande costanza.

"L'unica partita sbagliata che io ricordi è il primo tempo con il Torino, all'andata. Poi non abbiamo più sbagliato la partita, poi ovviamente ci vuole qualcosina in più in attacco. Oggi non ci siamo riusciti e abbiamo preso un solo punto".

Oggi Borini ha fatto una delle sue partite migliori. Anche le riserve si fanno trovare sempre pronte.

"Anche chi non gioca si allena molto bene, in attacco faccio tante variazioni in base all'avversario. Oggi abbiamo scelto il falso nove, e mi sembra sia andata bene. Mi hanno sempre dato le risposte giuste, sempre al massimo".

Quali sono i margini di miglioramento per la prossima stagione?

"Partiremo nuovamente per salvarci. Il budget sarà quello, sono consapevole che non potremo fare alcun salto di qualità. Sarà un Verona umile, che cercherà di salvarsi. Magari dopo si vedrà. Perderemo sicuramente due giocatori, poi ci sono dei prestiti che vorremmo rinnovare, o acquistare laddove possibile, e infine migliorare dove ci mancano dei giocatori".